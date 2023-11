PATRICK BRUEL 74 Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne, 27 février 2024, Narbonne.

Narbonne,Aude

Après avoir réuni plus d’un million de spectateurs lors de sa dernière tournée, Patrick Bruel sera de retour sur scène pour une création exceptionnelle autour de son nouvel album événement “Encore une fois” et de ses chansons emblématiques qui appartiennent désormais à tout le monde..

2024-02-27 20:00:00

74 Avenue Maître Hubert Mouly

Narbonne 11100 Aude Occitanie



After having gathered more than a million spectators during his last tour, Patrick Bruel will be back on stage for an exceptional creation around his new album ?Encore une fois? and his emblematic songs that now belong to everyone.

Tras haber congregado a más de un millón de espectadores durante su última gira, Patrick Bruel volverá a los escenarios para una creación excepcional basada en su nuevo álbum « Encore une fois » y en sus emblemáticas canciones que ya son de todos.

Nach über einer Million Zuschauern auf seiner letzten Tournee kehrt Patrick Bruel auf die Bühne zurück, um sein neues Album Encore une fois » und seine ikonischen Songs, die nun jedem gehören, zu präsentieren.

