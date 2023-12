VOLLEY-BALL : NARBONNE VOLLEY / SAINT NAZAIRE 74 Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne Catégories d’Évènement: Aude

Narbonne VOLLEY-BALL : NARBONNE VOLLEY / SAINT NAZAIRE 74 Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne, 6 janvier 2024, Narbonne. Narbonne Aude

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-06 19:30:00

fin : 2024-01-06 Volleyball – 15ème journée de ligue A Narbonne Volley affronte le club de Saint Nazaire à l’Arena de Narbonne le samedi 6 Janvier à 19h30..

74 Avenue Maître Hubert Mouly

Narbonne 11100 Aude Occitanie

