VOLLEY-BALL : NARBONNE VOLLEY / NICE VOLLEY BALL 74 Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne, 1 décembre 2023, Narbonne.

Narbonne,Aude

Volleyball – 11ème journée de ligue A

Narbonne Volley affronte le club de Nice à l’Arena de Narbonne le samedi 9 décembre à 19h30..

2023-12-09 19:30:00 fin : 2023-12-09 . .

74 Avenue Maître Hubert Mouly

Narbonne 11100 Aude Occitanie



Volleyball – Day 11 of League A

Narbonne Volley take on Nice at the Narbonne Arena on Saturday December 9 at 7.30pm.

Voleibol – Jornada 11 de la Liga A

El Narbonne Volley se enfrenta al Niza en el Narbonne Arena el sábado 9 de diciembre a las 19h30.

Volleyball – 11. Spieltag der Liga A

Narbonne Volley trifft am Samstag, den 9. Dezember um 19:30 Uhr in der Arena von Narbonne auf den Verein aus Nizza.

