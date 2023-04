VISRKY 74 Avenue Maître Hubert Mouly, 6 octobre 2023, Narbonne.

Sur scène, 60 danseurs déploient une énergie incroyable, une force et une vitesse exubérante pour exprimer le lyrisme et le romantisme de l’Ukraine. Chaque performance déborde de couleurs vives, de figures acrobatiques défiant la gravité, de joie, et de tendres sentiments.

Ensemble National d’Ukraine

Chorégraphie : Pavlo Virsky

Musique : Musiques folkloriques et populaires.

2023-10-06 à 20:00:00 ; fin : 2023-10-06 . EUR.

74 Avenue Maître Hubert Mouly

Narbonne 11100 Aude Occitanie



On stage, 60 dancers deploy incredible energy, strength and exuberant speed to express the lyricism and romanticism of Ukraine. Each performance is bursting with bright colors, gravity-defying acrobatics, joy, and tender feelings.

National Ensemble of Ukraine

Choreography: Pavlo Virsky

Music: Folk and popular music

En el escenario, 60 bailarines utilizan una energía increíble, una fuerza y una velocidad exuberante para expresar el lirismo y el romanticismo de Ucrania. Cada actuación rebosa de colores brillantes, acrobacias que desafían la gravedad, alegría y sentimientos tiernos.

Conjunto Nacional de Ucrania

Coreografía: Pavlo Virsky

Música: Música folclórica y popular

Auf der Bühne entfalten 60 Tänzerinnen und Tänzer unglaubliche Energie, Kraft und überschwängliche Geschwindigkeit, um die Lyrik und Romantik der Ukraine auszudrücken. Jede Aufführung strotzt vor leuchtenden Farben, der Schwerkraft trotzenden akrobatischen Figuren, Freude und zärtlichen Gefühlen.

National Ensemble of Ukraine

Choreografie: Pavlo Virsky

Musik: Folklore und Volksmusik

