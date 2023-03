Soirée jeux de société 74 avenue de la convention arcueil Arcueil Catégories d’Évènement: Arcueil

Soirée jeux de société 74 avenue de la convention arcueil, 16 mars 2023, Arcueil. Soirée jeux de société Jeudi 16 mars, 18h30 74 avenue de la convention arcueil Tous les jeudis soirs, venez profiter d’une soirée jeux de société à La Mine Arcueil !

Entrée libre, restauration sur place.

Informations pratiques :

Quand ? Tous les jeudis de 18h30 à 22h

Où ? 74 Avenue de la Convention 94110 Arcueil 74 avenue de la convention arcueil 74 avenue de la convention Arcueil 94110 Val-de-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-16T18:30:00+01:00 – 2023-03-16T22:00:00+01:00

