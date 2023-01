Atelier Zéro déchet 74 avenue de la convention arcueil Arcueil Catégories d’Évènement: Arcueil

Atelier Zéro déchet Samedi 14 janvier, 14h00 74 avenue de la convention arcueil

5 Euros la séance

Ateliers pour apprendre à créer soi-même ses produits cosmétiques et ménagers, à base d’ingrédients naturels, respectueux de l’environnement. 74 avenue de la convention arcueil 74 avenue de la convention Arcueil 94110 Val-de-Marne Île-de-France Découvrez les bienfaits des ingrédients utilisés et apprenez pas à pas, à réaliser vous-même vos produits du quotidien dans une ambiance conviviale et participative et dans une démarche Zéro Déchet.

2023-01-14T14:00:00+01:00

2023-01-14T15:30:00+01:00

