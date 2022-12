SÏANA’S Music 74 avenue de la convention arcueil Arcueil Catégories d’évènement: Arcueil

SÏANA'S Music Samedi 17 décembre, 15h45 74 avenue de la convention arcueil Je suis SÏANA 's music, chanteuse, autrice, compositrice, interprète.

Je chante depuis presque toujours ( bien 25 ans oulala) et je compose depuis 2015. J’ai récemment mis en ligne une campagne de crownfunding ( kisskissbankbank) en vue d’enregistrer mon album de compositions .

Mes chansons sont en français et en anglais, des textes qui peuvent émouvoir et toucher, qui visent à se sentir plus fort(e)s, engagés pour les droits des femmes. Je suis ravie à l’idée de me produire à La Mine d’Arcueil avec mes amis musiciens (contrebassiste et pianiste).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-17T15:45:00+01:00

2022-12-17T16:45:00+01:00

