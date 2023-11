CONCOURS DE DESSIN DE NOËL – SÉRIGNAN 74 Avenue de Béziers Sérignan, 22 novembre 2023, Sérignan.

Sérignan,Hérault

O Comptoir des créateurs vous invite à participer à leur concours de dessin spécial Noël. Le concours finira le 18 décembre.

Pensez à écrire votre nom, prénom et numéro de téléphone à l’arrière du dessin..

2023-11-22 fin : 2023-12-15 . .

74 Avenue de Béziers

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



O Comptoir des créateurs invites you to take part in their special Christmas drawing competition. The competition closes on December 18.

Please write your first name, last name and telephone number on the back of the drawing.

O Comptoir des créateurs le invita a participar en su concurso especial de dibujos de Navidad. El concurso finaliza el 18 de diciembre.

No olvide escribir sus apellidos, nombre y número de teléfono en el reverso del dibujo.

O Comptoir des créateurs lädt Sie ein, an ihrem speziellen Weihnachts-Malwettbewerb teilzunehmen. Der Wettbewerb endet am 18. Dezember.

Denken Sie daran, Ihren Vor- und Nachnamen sowie Ihre Telefonnummer auf die Rückseite der Zeichnung zu schreiben.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT BEZIERS MEDITERRANEE