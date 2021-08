73ème congrès de la Fédération Historique du Sud-Ouest Pauillac, 4 septembre 2021, Pauillac.

73ème congrès de la Fédération Historique du Sud-Ouest 2021-09-04 09:00:00 – 2021-09-05 Cinéma l’Eden 1 Quai Antoine Ferchaud

Pauillac Gironde Pauillac

La maritimité est facteur d’unité du Sud-Ouest aquitain, car elle façonne son territoire. De la Charente-Maritime aux Pyrénées-Atlantiques, 720 km de façade atlantique aux profils diversifiés sont jalonnés de ports. et de sites remarquables dont certains sont classés UNESCO. Cette influence maritime ne se limite pas à l’étroite frange littorale, puisque fleuves et rivières traversières assurent la pénétration de cette influence loin à l’intérieur des terres, tandis que la mer permet à l’Aquitaine de se projeter vers d’autres continents.

Plusieurs ateliers vous sont proposés soit au cinéma, soit à la médiathèque de Pauillac.

Retrouvez le programme complet de ces 2 journées auprès de la Fédération Historique du Sud-Ouest, de la Société Archéologique et Historique du Médoc, et de Médoc-Vignoble (bureaux de Pauillac et de Lesparre).

entrée libre sur inscription : sahmedoc33@gmail.com

La maritimité est facteur d’unité du Sud-Ouest aquitain, car elle façonne son territoire. De la Charente-Maritime aux Pyrénées-Atlantiques, 720 km de façade atlantique aux profils diversifiés sont jalonnés de ports. et de sites remarquables dont certains sont classés UNESCO. Cette influence maritime ne se limite pas à l’étroite frange littorale, puisque fleuves et rivières traversières assurent la pénétration de cette influence loin à l’intérieur des terres, tandis que la mer permet à l’Aquitaine de se projeter vers d’autres continents.

Plusieurs ateliers vous sont proposés soit au cinéma, soit à la médiathèque de Pauillac.

Retrouvez le programme complet de ces 2 journées auprès de la Fédération Historique du Sud-Ouest, de la Société Archéologique et Historique du Médoc, et de Médoc-Vignoble (bureaux de Pauillac et de Lesparre).

entrée libre sur inscription : sahmedoc33@gmail.com

+33 6 67 56 60 05

La maritimité est facteur d’unité du Sud-Ouest aquitain, car elle façonne son territoire. De la Charente-Maritime aux Pyrénées-Atlantiques, 720 km de façade atlantique aux profils diversifiés sont jalonnés de ports. et de sites remarquables dont certains sont classés UNESCO. Cette influence maritime ne se limite pas à l’étroite frange littorale, puisque fleuves et rivières traversières assurent la pénétration de cette influence loin à l’intérieur des terres, tandis que la mer permet à l’Aquitaine de se projeter vers d’autres continents.

Plusieurs ateliers vous sont proposés soit au cinéma, soit à la médiathèque de Pauillac.

Retrouvez le programme complet de ces 2 journées auprès de la Fédération Historique du Sud-Ouest, de la Société Archéologique et Historique du Médoc, et de Médoc-Vignoble (bureaux de Pauillac et de Lesparre).

entrée libre sur inscription : sahmedoc33@gmail.com

FHSO

dernière mise à jour : 2021-08-25 par