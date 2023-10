Coaching Sportif dans les Vignes avec le coach officiel Nike Running France – Fascinant Week-end 735 chemin Saint Joseph Draguignan Catégories d’Évènement: Draguignan

Var Coaching Sportif dans les Vignes avec le coach officiel Nike Running France – Fascinant Week-end 735 chemin Saint Joseph Draguignan, 21 octobre 2023, Draguignan. Draguignan,Var Coaching Sportif adapté à chacun.

2023-10-21 10:00:00 fin : 2023-10-22 12:00:00. EUR.

735 chemin Saint Joseph Rabiega Exploitation

Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Sports coaching for everyone Entrenamiento deportivo para todos Sportliches Coaching, das auf jeden Einzelnen zugeschnitten ist Mise à jour le 2023-10-12 par Office de tourisme intercommunal Dracénie Provence Verdon Détails Catégories d’Évènement: Draguignan, Var Autres Lieu 735 chemin Saint Joseph Adresse 735 chemin Saint Joseph Rabiega Exploitation Ville Draguignan Departement Var Lieu Ville 735 chemin Saint Joseph Draguignan latitude longitude 43.521496;6.424765

735 chemin Saint Joseph Draguignan Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/draguignan/