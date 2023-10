Atelier Acro danse 734 route de Montélimar Crest, 5 novembre 2023, Crest.

Crest,Drôme

Atelier Acro danse

Animé par Juan-Pablo et Mathieu

3h de portés acrobatiques dansants. Pas besoin de venir avec un partenaire, votre plus beau sourire suffit..

2023-11-05 15:00:00 fin : 2023-11-05 18:00:00. EUR.

734 route de Montélimar

Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Acro dance workshop

Led by Juan-Pablo and Mathieu

3 hours of dancing acrobatic lifts. No need to bring a partner, just your best smile.

Taller de danza acro

Dirigido por Juan-Pablo y Mathieu

3 horas de acrobacias de baile. No es necesario traer pareja, sólo tu mejor sonrisa.

Workshop Acro Tanz

Geleitet von Juan-Pablo und Mathieu

3 Stunden tänzerische Akrobatik-Hebungen. Sie brauchen keinen Partner mitzubringen, Ihr schönstes Lächeln genügt.

