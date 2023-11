Crèche à la Chapelle St Joseph 730 route du sanctuaire Roussas, 26 novembre 2023, Roussas.

Roussas,Drôme

Crèche à découvrir dans la petite Chapelle Saint Joseph, à côté du Sanctuaire Saint Joseph.

Elle est visible de l’extérieur..

2023-11-26 fin : 2023-02-25 . .

730 route du sanctuaire Sanctuaire Saint Joseph

Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Crib to discover in the small Chapel Saint Joseph, next to the Sanctuary Saint Joseph.

It is visible from the outside.

Cuna que se descubre en la pequeña Capilla de San José, junto al Santuario de San José.

Es visible desde el exterior.

Krippe, die in der kleinen Kapelle Saint Joseph neben dem Heiligtum Saint Joseph zu entdecken ist.

Sie ist von außen zu sehen.

Mise à jour le 2023-10-28 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes