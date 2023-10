SALON – D’ARTS EN ARTISANS 73 rue Pont-à-Mousson Montigny-lès-Metz, 20 octobre 2023, Montigny-lès-Metz.

Montigny-lès-Metz,Moselle

Cette année encore le salon de métiers d’art D’Arts en Artisans vous propose d’aller à la rencontre de créateurs de talents !

Devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs de métiers d’art, le salon propose des découvertes artistiques d’exception et rassemble une vingtaine de créateurs talentueux venus de toute la France et bien sûr du Grand Est.

Comme chaque année, le public pourra rencontrer de nouveaux artistes et artisans d’art de haut niveau, reconnus par leurs pairs et par les amateurs de beaux objets. Ils ont été choisis pour la beauté et la maturité de leur travail, parce qu’ils réussissent le subtil équilibre entre la maitrise parfaite de la technique et la création pure.

D’Arts en Artisans est ainsi une invitation à la redécouverte d’objets du quotidien et à la rencontre des artisans créateurs qui présentent des pièces uniques et des petites séries.. Tout public

Samedi 2023-10-20 10:00:00 fin : 2023-10-20 19:00:00. 0 EUR.

73 rue Pont-à-Mousson CHATEAU DE COURCELLES

Montigny-lès-Metz 57950 Moselle Grand Est



Once again this year, the D’Arts en Artisans craft show invites you to meet talented creators!

Now a not-to-be-missed event for craft enthusiasts, the show offers exceptional artistic discoveries and brings together some twenty talented creators from all over France and, of course, the Grand Est region.

As every year, the public will be able to meet new artists and craftsmen of the highest calibre, recognized by their peers and by lovers of fine objects. They have been chosen for the beauty and maturity of their work, because they strike a subtle balance between perfect mastery of technique and pure creation.

D’Arts en Artisans is thus an invitation to rediscover everyday objects and to meet creative craftsmen who present one-off pieces and small series.

Un año más, el salón de artesanía D’Arts en Artisans le ofrece la oportunidad de conocer a diseñadores de gran talento

Convertido en una cita ineludible para los amantes de la artesanía, el salón ofrece excepcionales descubrimientos artísticos y reúne a una veintena de diseñadores de talento procedentes de toda Francia y, por supuesto, de la región del Gran Este.

Como cada año, el público podrá conocer a nuevos artistas y artesanos del más alto nivel, reconocidos por sus colegas y por los amantes de los objetos bellos. Han sido elegidos por la belleza y madurez de su trabajo, porque logran un sutil equilibrio entre el perfecto dominio de la técnica y la creación pura.

D’Arts en Artisans es una invitación a redescubrir los objetos cotidianos y a conocer a los artesanos que crean piezas únicas y pequeñas series.

Auch in diesem Jahr bietet Ihnen die Kunsthandwerksmesse D’Arts en Artisans die Möglichkeit, talentierten Schöpfern zu begegnen!

Die Messe, die zu einem unumgänglichen Treffpunkt für Liebhaber des Kunsthandwerks geworden ist, bietet außergewöhnliche künstlerische Entdeckungen und versammelt rund zwanzig talentierte Kunstschaffende aus ganz Frankreich und natürlich aus dem Grand Est.

Wie jedes Jahr kann das Publikum neue Künstler und Kunsthandwerker von hohem Niveau kennenlernen, die von ihren Kollegen und den Liebhabern schöner Gegenstände anerkannt werden. Sie wurden aufgrund der Schönheit und Reife ihrer Arbeit ausgewählt, weil ihnen das subtile Gleichgewicht zwischen perfekter Beherrschung der Technik und reiner Schöpfung gelingt.

D’Arts en Artisans ist somit eine Einladung zur Wiederentdeckung von Alltagsgegenständen und zur Begegnung mit kreativen Kunsthandwerkern, die Einzelstücke und Kleinserien präsentieren.

