Bienvenue dans mon Jardin au Naturel 73 Rue Masséna La Ferté-Saint-Aubin, 10 juin 2023, La Ferté-Saint-Aubin.

La Ferté-Saint-Aubin,Loiret

Loiret Nature Environnement organise début juin sur l’ensemble du département son événement « Bienvenue dans mon Jardin au Naturel ».

À cette occasion, M. Labonette ouvre son jardin situé aux Portes de Sologne, à La Ferté-Saint-Aubin.

Découvrez-le en famille ou entre amis..

Dimanche 2023-06-10 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-11 . EUR.

73 Rue Masséna

La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire



At the beginning of June, Loiret Nature Environnement is organizing its « Bienvenue dans mon Jardin au Naturel » event throughout the département.

To mark the occasion, Mr Labonette is opening his garden at Les Portes de Sologne, in La Ferté-Saint-Aubin.

Come and discover it with your family or friends.

A principios de junio, Loiret Nature Environnement organiza en todo el departamento el evento « Bienvenue dans mon Jardin au Naturel ».

Para celebrarlo, el Sr. Labonette abre su jardín de Les Portes de Sologne, en La Ferté-Saint-Aubin.

Venga a descubrirlo en familia o entre amigos.

Loiret Nature Environnement organisiert Anfang Juni im gesamten Departement seine Veranstaltung « Bienvenue dans mon Jardin au Naturel » (Willkommen in meinem Naturgarten).

Bei dieser Gelegenheit öffnet Herr Labonette seinen Garten in Les Portes de Sologne in La Ferté-Saint-Aubin.

Entdecken Sie ihn mit der Familie oder mit Freunden.

Mise à jour le 2023-06-06 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN