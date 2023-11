DÉFILÉ DE SAINT NICOLAS 73 rue Général Leclerc Mattaincourt, 10 décembre 2023, Mattaincourt.

Mattaincourt,Vosges

Défilé de Saint Nicolas

Rassemblement à 16h30 parking Ekipa et départ du cortège à 17h, rues Général Leclerc, Centre, Pasteur, Général De Gaulle, Frédéric Chopin, Maurice Ravel et parking salle polyvalente.

A 17h45 Remise des clés à Saint Nicolas devant la mairie (photos avec Saint Nicolas).

A 18h exposition du concours de dessins et vote du public à la salle polyvalente.

Organisé par la mairie de Mattaincourt.. Tout public

Dimanche 2023-12-10 16:30:00 fin : 2023-12-10 . 0 EUR.

73 rue Général Leclerc Parking Ekipa

Mattaincourt 88500 Vosges Grand Est



Saint Nicolas parade

Gathering at 4.30pm in the Ekipa parking lot, and departure of the procession at 5pm, along rue Général Leclerc, rue Centre, rue Pasteur, rue Général De Gaulle, rue Frédéric Chopin, rue Maurice Ravel and the salle polyvalente parking lot.

At 5:45 pm, Saint Nicolas receives the keys to the building in front of the town hall (photos with Saint Nicolas).

At 6pm, drawing competition exhibition and public vote in the salle polyvalente.

Organized by Mattaincourt town hall.

Desfile de San Nicolás

Concentración a las 16.30 h en el aparcamiento Ekipa y salida del cortejo a las 17 h, por las calles Général Leclerc, Centre, Pasteur, Général De Gaulle, Frédéric Chopin, Maurice Ravel y el aparcamiento de la sala polivalente.

A las 17.45 h, entrega de las llaves a San Nicolás delante del ayuntamiento (fotos con San Nicolás).

A las 18.00 h, exposición del concurso de dibujo y votación del público en la Sala Polivalente.

Organizado por el Ayuntamiento de Mattaincourt.

Umzug des Heiligen Nikolaus

Besammlung um 16:30 Uhr Parkplatz Ekipa und Start des Umzugs um 17:00 Uhr, Rue Général Leclerc, Centre, Pasteur, Général De Gaulle, Frédéric Chopin, Maurice Ravel und Parkplatz Mehrzweckhalle.

Um 17.45 Uhr Schlüsselübergabe an St. Nikolaus vor dem Rathaus (Fotos mit St. Nikolaus).

Um 18 Uhr Ausstellung des Zeichnungswettbewerbs und Abstimmung des Publikums in der Mehrzweckhalle.

Organisiert vom Rathaus von Mattaincourt.

