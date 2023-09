Marché mensuel à la ferme 73 rue du maire Rupp Steinseltz, 4 octobre 2023, Steinseltz.

Steinseltz,Bas-Rhin

Doris et Albert Burger et une vingtaine de producteurs bio et locaux de l’Outre-Forêt vous accueillent chaque premier mercredi du mois (sauf janvier) de 15h à 19h..

2023-10-04 fin : 2023-10-04 19:00:00. EUR.

73 rue du maire Rupp

Steinseltz 67160 Bas-Rhin Grand Est



Doris and Albert Burger and about twenty organic and local producers from the French Overseas Forest welcome you every first Wednesday of the month (except January) from 3pm to 7pm.

Doris y Albert Burger y una veintena de productores ecológicos y locales de la región de Outre-Forêt le dan la bienvenida cada primer miércoles del mes (excepto en enero) de 15 a 19 horas.

Doris und Albert Burger und etwa zwanzig biologische und lokale Erzeuger aus dem Outre-Forêt empfangen Sie jeden ersten Mittwoch im Monat (außer Januar) von 15 bis 19 Uhr.

Mise à jour le 2023-09-11 par Office de tourisme de l’Alsace Verte