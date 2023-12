Exposition IN TWO V Louis Simonnet & Émilie Soumba 73 Rue des Rotondes Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Début : 2024-01-19 14:00:00

fin : 2024-02-10 18:30:00 . Cette cinquième édition rassemble Louis Simonnet et Émilie Soumba, deux jeunes artistes diplômé·e·s de l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon. A leurs manières, les deux artistes entretiennent une attention singulière aux objets et aux matériaux glanés en balade. Autour de l’exposition :

° VENDREDI 19 JANVIER à 18h : VERNISSAGE

° SAMEDI 27 JANVIER 14h30-17h00 : ATELIER DE PRATIQUE ARTISTIQUE AUTOUR DE L’EXPOSITION

° SAMEDI 3 FÉVRIER à 17h00 : PERFORMANCE DE DEEAT PALACE EUR.

73 Rue des Rotondes Les Ateliers Vortex

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

