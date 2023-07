CONCERT – ETZ HAYIM : L’ARBRE DE VIE 73 rue de Pont à Mousson Montigny-lès-Metz, 9 novembre 2023, Montigny-lès-Metz.

Montigny-lès-Metz,Moselle

La musique ne rythme pas seulement l’office synagogal de ses accents graves et solennels ; elle marque aussi la vie juive tout entière, dans la diversité de ses expressions culturelles, en accompagnant les événements, heureux ou malheureux.

Tantôt festive, tantôt mélancolique, la musique klezmer, née dans l’Europe de l’Est et transmise avec ferveur, témoigne aussi d’un monde désormais englouti, dont la nostalgie envahit ceux qui ne l’ont pas connu.

Les cinq musiciens de l’ensemble Klezmhear puisent dans ces riches mélodies traditionnelles qu’ils pimentent parfois d’un soupçon de jazz, mais entendent bien, pourtant, en préserver l’héritage et la mémoire.

Avec le soutien financier de l’Union Européenne, du Ministère de la Culture, de la Région Grand Est, du Département de la Moselle, de la Ville de Metz, de la Ville de Montigny les Metz, du Consistoire israélite de la Moselle, de la Communauté israélite de Metz, des sociétés Benedic, BPALC, Demathieu Bard et KPMG et des associations AEPJ, FJF, FSJU, JECPJ France et B’nai Brith Elie Bloch et Armand Kraemer. Tout public

Jeudi 2023-11-09 20:00:00 fin : 2023-11-09 21:30:00. 0 EUR.

73 rue de Pont à Mousson Espace Europa-Courcelles

Montigny-lès-Metz 57950 Moselle Grand Est



Music not only gives rhythm to the synagogue service with its solemn, serious accents; it also marks Jewish life as a whole, in the diversity of its cultural expressions, accompanying events both happy and unhappy.

Sometimes festive, sometimes melancholy, klezmer music, born in Eastern Europe and passed on with fervor, also bears witness to a world now engulfed, whose nostalgia invades those who never knew it.

The five musicians of the Klezmhear ensemble draw on these rich traditional melodies, sometimes spicing them up with a hint of jazz, yet they are determined to preserve their heritage and memory.

La música no sólo marca el ritmo del servicio sinagogal con sus acentos solemnes y serios; también marca la vida judía en su conjunto, en la diversidad de sus expresiones culturales, acompañando los acontecimientos, tanto felices como desgraciados.

A veces festiva, a veces melancólica, la música klezmer, nacida en Europa del Este y transmitida con fervor, es también testimonio de un mundo ya engullido, un mundo cuya nostalgia invade a quienes nunca lo conocieron.

Los cinco músicos del conjunto Klezmhear se inspiran en estas ricas melodías tradicionales, a veces aderezadas con un toque de jazz, pero están decididos a preservar su patrimonio y su memoria.

Die Musik bestimmt nicht nur den Rhythmus des Synagogengottesdienstes mit ihren ernsten und feierlichen Akzenten, sondern prägt auch das gesamte jüdische Leben mit seinen vielfältigen kulturellen Ausdrucksformen, indem sie Ereignisse – ob glücklich oder unglücklich – begleitet.

Die in Osteuropa entstandene und mit Inbrunst weitergegebene Klezmer-Musik ist mal festlich, mal melancholisch und zeugt von einer versunkenen Welt, deren Nostalgie diejenigen überkommt, die sie nicht gekannt haben.

Die fünf Musiker des Ensembles Klezmhear schöpfen aus diesen reichen traditionellen Melodien, die sie manchmal mit einem Hauch von Jazz würzen, aber sie wollen dennoch das Erbe und die Erinnerung daran bewahren.

