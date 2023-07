Participez à des visites théâtralisées sur les pas de Théodore Deck 73 rue de la République Guebwiller, 16 septembre 2023, Guebwiller.

Guebwiller,Haut-Rhin

Plongez-vous au cœur du XIXe siècle, grâce à des saynètes théâtralisées en français et en alsacien, proposées par le théâtre alsacien de Guebwiller. Un guide-conférencier vous entraînera dans les pas de Théodore Deck dans sa ville natale..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 17:00:00. 0 EUR.

73 rue de la République

Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est



Immerse yourself in the heart of the 19th century, with theatrical sketches in French and Alsatian, presented by the Théâtre alsacien de Guebwiller. A guide will lead you in the footsteps of Théodore Deck in his native town.

Sumérjase en el corazón del siglo XIX, con obras teatralizadas en francés y alsaciano, presentadas por el Théâtre alsacien de Guebwiller. Un guía le conducirá tras las huellas de Théodore Deck en su ciudad natal.

Tauchen Sie in das 19. Jahrhundert ein, mit Theaterstücken in französischer und elsässischer Sprache, die vom elsässischen Theater in Guebwiller aufgeführt werden. Ein Fremdenführer führt Sie in die Fußstapfen von Théodore Deck in seiner Geburtsstadt.

