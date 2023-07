Médiathèque 73 Grande Rue Foncine-le-Haut, 3 juillet 2023, Foncine-le-Haut.

Foncine-le-Haut,Jura

L’accès à la bibliothèque et la consultation des documents sur place sont libres et ouverts à tous.

L’emprunt à domicile nécessite une inscription..

73 Grande Rue

Foncine-le-Haut 39460 Jura Bourgogne-Franche-Comté



Access to the library and consultation of documents on site are free and open to all.

Borrowing from home requires registration.

El acceso a la biblioteca y la consulta de documentos in situ son gratuitos y abiertos a todos.

El préstamo a domicilio requiere inscripción.

Der Zugang zur Bibliothek und die Konsultation der Dokumente vor Ort sind frei und stehen allen offen.

Für die Ausleihe nach Hause ist eine Anmeldu…

Mise à jour le 2023-04-05 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA