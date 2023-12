« Mon beau sapin » 73 grande rue Foncine-le-Haut Catégories d’Évènement: Foncine-le-Haut

Jura « Mon beau sapin » 73 grande rue Foncine-le-Haut, 20 décembre 2023, Foncine-le-Haut. Foncine-le-Haut Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 14:00:00

fin : 2023-12-20 16:00:00 . Quelques jours avant Noël, nous vous invitons à venir plier et dessiner de beaux sapins pour décorer vos tables de fêtes, ou agrémenter des sacs pour emballer écologiquement vos cadeaux. .

73 grande rue Médiathèque

Foncine-le-Haut 39460 Jura Bourgogne-Franche-Comté

