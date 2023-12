« Café Philo : oser ! » 73 grande rue Foncine-le-Haut Catégories d’Évènement: Foncine-le-Haut

Jura « Café Philo : oser ! » 73 grande rue Foncine-le-Haut, 16 décembre 2023, Foncine-le-Haut. Foncine-le-Haut Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 10:30:00

fin : 2023-12-16 11:30:00 . Premier Café Philo organisé à la médiathèque, sur le thème « Oser ». L’esprit qui règne dans un café philo est celui de tolérance, d’ouverture et de pluralisme. En philosophie, il n’y a pas de bonnes et de mauvaises réponses, ce sera donc facile de prendre le risque de la parole. Tout le monde peut y participer, petits et grands. .

73 grande rue Médiathèque

Foncine-le-Haut 39460 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-07 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA Détails Catégories d’Évènement: Foncine-le-Haut, Jura Autres Code postal 39460 Lieu 73 grande rue Adresse 73 grande rue Médiathèque Ville Foncine-le-Haut Departement Jura Lieu Ville 73 grande rue Foncine-le-Haut Latitude 46.65489 Longitude 6.0687893 latitude longitude 46.65489;6.0687893

73 grande rue Foncine-le-Haut Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/foncine-le-haut/