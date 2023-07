Illusion Escape Game 73, cours Aristide Briand Charleville-Mézières, 12 juillet 2023, Charleville-Mézières.

Charleville-Mézières,Ardennes

LES ILLUSIONNISTES (Durée 60 minutes) Une société secrète à Charleville-Mézières ?Tout Charleville-Mézières ne parle que d’eux : les Illusionnistes ! Qui sont-ils ? Des aristocrates ? Une société secrète ? Nul ne le sait. Ils se donnent des noms de poètes, fabriquent d’étranges machines…et vouent un culte sans borne à Arthur Rimbaud.Beaucoup ont essayé de pénétrer ce mystérieux cercle… sans succès. Il faut dire que seuls les plus sages et les plus intelligents sont acceptés au sein des illusionnistes.Et vous ? Parviendrez-vous à leur prouver que vous êtes dignes de faire parti des leurs ? Venez passer le test avec votre équipe et montrez-leur qu’il est impossible de se passer de vous plus longtemps !LE LABO (Durée 60 minutes) Vous vous souvenez du Docteur Zed ?Ancien membre des illusionnistes, il avait été banni de la société secrète pour ses expériences quelque peu dérangeantes sur des êtres humains…Il est de retour et vous voilà enfermé dans son labo lugubre. Et même si le Doc est sournois il est aussi joueur. Vous aurez une chance de vous en sortir !À chaque nouvelle victime, il laisse son labo sans surveillance afin de chercher d’autres proies, vous aurez une heure pour déjouer ses pièges, trouver son secret et sortir avant qu’il ne revienne..

fin : . EUR.

73, cours Aristide Briand

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est



THE ILLUSIONISTS (Duration 60 minutes) A secret society in Charleville-Mézières… The whole of Charleville-Mézières is talking about them: the Illusionists! Who are they? Aristocrats? A secret society? Nobody knows. They give themselves names of poets, build strange machines … and devote a cult without limit to Arthur Rimbaud.many have tried to penetrate this mysterious circle … without success. It must be said that only the wisest and the most intelligent are accepted among the illusionists Will you be able to prove to them that you are worthy of being part of their circle? Come and take the test with your team and show them that they can’t do without you any longer! THE LAB (Running time 60 minutes) Remember Dr. Zed? A former member of the Illusionists, he was banished from the secret society for his disturbing experiments on human beings… He’s back and you’re locked in his gloomy lab. And even if the Doc is devious, he is also a player. With each new victim, he leaves his lab unattended in search of more prey, and you’ll have one hour to foil his traps, find his secret, and get out before he returns.

LES ILLUSIONNISTES (Duración 60 minutos) Una sociedad secreta en Charleville-Mézières… todo Charleville-Mézières habla de ellos: ¡los Ilusionistas! ¿Quiénes son? ¿Aristócratas? ¿Una sociedad secreta? Nadie lo sabe. Se llaman a sí mismos poetas, construyen extrañas máquinas… y adoran a Arthur Rimbaud. Muchos han intentado penetrar en este misterioso círculo… sin éxito. Pero sólo los más sabios e inteligentes son aceptados en el círculo de los ilusionistas ¿Serás capaz de demostrarles que eres digno de ser uno de ellos? Ven a hacer la prueba con tu equipo y demuéstrales que ya no pueden prescindir de ti! EL LABORATORIO (Duración 60 minutos) ¿Recuerdas al Dr. Zed? Antiguo miembro de los Ilusionistas, fue expulsado de la sociedad secreta por sus experimentos un tanto perturbadores con humanos… Ha vuelto y estás encerrado en su tenebroso laboratorio. Y aunque el Doc sea taimado, también es un jugador. Con cada nueva víctima, deja su laboratorio desatendido en busca de más presas, tendrás una hora para burlarlo, encontrar su secreto y salir antes de que vuelva.

LES ILLUSIONNISTES (Dauer 60 Minuten) Ein Geheimbund in Charleville-Mézières?ganz Charleville-Mézières spricht nur von ihnen: den Illusionisten! Wer sind sie? Sind sie Aristokraten? Eine geheime Gesellschaft? Niemand weiß es. Sie geben sich die Namen von Dichtern, bauen seltsame Maschinen… und verehren Arthur Rimbaud.Viele haben versucht, in diesen geheimnisvollen Zirkel einzudringen… ohne Erfolg. Nur die Weisesten und Intelligentesten werden in die Reihen der Illusionisten aufgenommen.Und Sie? Werden Sie es schaffen, ihnen zu beweisen, dass Sie es wert sind, zu ihnen zu gehören? Komm und mach mit deinem Team den Test und zeige ihnen, dass sie dich nicht länger entbehren können!DAS LABOR (Dauer: 60 Minuten) Erinnerst du dich noch an Doctor Zed? Er war ein ehemaliges Mitglied der Illusionisten und wurde wegen seiner verstörenden Experimente mit Menschen aus dem Geheimbund verbannt…Nun ist er zurück und du bist in seinem düsteren Labor eingesperrt. Und obwohl der Doc hinterhältig ist, ist er auch ein Spieler. Du hast eine Stunde Zeit, um seine Fallen zu umgehen, sein Geheimnis zu lüften und zu entkommen, bevor er zurückkommt.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme