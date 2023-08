La Ronde des Distillateurs 73, CHEMIN DE LA FAISANDERIE Valaurie, 9 septembre 2023, Valaurie.

Valaurie,Drôme

La Ronde des Distillateurs, premier salon des distillateurs de la Vallée du Rhône, regroupe une vingtaine de distillateurs de Lyon à Marseille.

Dégustations gratuites,Distillation sur 2 alambics quasi centenaires, Cours de cocktails, Conférences….

73, CHEMIN DE LA FAISANDERIE L’OUVROIR – DISTILLERIE SPIRIT&SENS

Valaurie 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



La Ronde des Distillateurs, the Rhône Valley’s premier distillers’ show, brings together some twenty distillers from Lyon to Marseille.

Free tastings, distillation on 2 nearly century-old stills, cocktail courses, conferences…

La Ronde des Distillateurs, la principal exposición de destiladores del Valle del Ródano, reúne a una veintena de destiladores de Lyon a Marsella.

Degustaciones gratuitas, destilación en 2 alambiques casi centenarios, cursos de coctelería, conferencias…

La Ronde des Distillateurs, die erste Messe für Destillateure aus dem Rhône-Tal, vereint etwa 20 Destillateure von Lyon bis Marseille.

Kostenlose Verkostungen,Destillation in zwei fast hundert Jahre alten Brennblasen, Cocktailkurse, Vorträge…

