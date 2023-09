Conférence sur l »histoire de l’habitat à Valence 73 boulevard Tézier Valence, 16 novembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

La question du logement dans les villes, du Moyen Âge à aujourd’hui, sera abordée à travers des exemples emblématiques de Valence ou d’ailleurs : immeubles cossus, logements sociaux, palais urbains ou villas contemporaines..

2023-11-16 16:30:00 fin : 2023-11-16 . EUR.

73 boulevard Tézier L’ADAPT Drôme Ardèche

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The question of housing in cities, from the Middle Ages to the present day, will be addressed through emblematic examples from Valence and elsewhere: opulent buildings, social housing, urban palaces and contemporary villas.

La cuestión de la vivienda en las ciudades, desde la Edad Media hasta nuestros días, se explorará a través de ejemplos emblemáticos de Valence y otros lugares: edificios opulentos, viviendas sociales, palacios urbanos y villas contemporáneas.

Die Frage des Wohnens in den Städten vom Mittelalter bis heute wird anhand emblematischer Beispiele aus Valencia und anderswo behandelt: wohlhabende Gebäude, Sozialwohnungen, Stadtpaläste oder zeitgenössische Villen.

Mise à jour le 2023-09-27 par Valence Romans Tourisme