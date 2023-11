Parade féérique, spectacle d’art de rue « Gueule d’ours » 73 Boulevard Léon Gambetta Cahors, 20 décembre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Par la Compagnie Remue-Ménage

Un merveilleux voyage dans le temps !

Une horde d’ours lumineux s’avance accompagnée d’extravagantes danseuses, guidées par un séduisant maître de cérémonie sur échasses.

Ils vont de ville en ville, voyageurs sans frontières, leur spectacle en bandoulière.

Une caravane de l’étrange s’invite comme au début du siècle sur la places publique où se côtoient crieurs de rue, colporteurs, vendeurs d’élixir, saltimbanques et montreurs d’ours pour nous offrir une délicate danse.

Géants fascinants ils nous apportent rêve et étonnement. Un ballet gracieux, une rencontre unique et improbable..

2023-12-20 18:00:00 fin : 2023-12-20 . EUR.

73 Boulevard Léon Gambetta Parvis de la mairie

Cahors 46000 Lot Occitanie



By Compagnie Remue-Ménage

A wonderful journey through time!

A horde of luminous bears advance accompanied by extravagant dancers, guided by a seductive master of ceremonies on stilts.

They travel from town to town, travelers without borders, their show slung over their shoulders.

Like at the turn of the century, a caravan of the strange invites itself into the public square, where street criers, peddlers, elixir sellers, acrobats and bear-showmen rub shoulders to offer us a delicate dance.

Fascinating giants, they bring us dreams and amazement. A graceful ballet, a unique and unlikely encounter.

Por Compagnie Remue-Ménage

¡Un maravilloso viaje en el tiempo!

Una horda de osos luminosos avanza acompañada de extravagantes bailarinas, guiadas por un seductor maestro de ceremonias sobre zancos.

Viajan de ciudad en ciudad, sin fronteras, con su espectáculo colgado al hombro.

Como si de un cambio de siglo se tratara, una caravana de lo extraño toma la plaza pública, donde pregoneros, vendedores ambulantes, vendedores de elixires, acróbatas y observadores de osos se codean en una delicada danza.

Gigantes fascinantes, nos traen sueños y asombro. Un grácil ballet, un encuentro único e improbable.

Von der Compagnie Remue-Ménage

Eine wunderbare Reise durch die Zeit!

Eine Horde leuchtender Bären schreitet voran, begleitet von extravaganten Tänzerinnen, die von einem attraktiven Zeremonienmeister auf Stelzen angeführt werden.

Sie ziehen von Stadt zu Stadt, Reisende ohne Grenzen, mit ihrer Show auf der Schulter.

Eine Karawane des Unheimlichen lädt wie zu Beginn des Jahrhunderts auf die öffentlichen Plätze ein, wo sich Marktschreier, Hausierer, Elixierverkäufer, Gaukler und Bärenschauspieler treffen, um uns einen delikaten Tanz zu präsentieren.

Sie sind faszinierende Riesen, die uns Träume und Erstaunen bringen. Ein anmutiges Ballett, eine einzigartige und unwahrscheinliche Begegnung.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Cahors – Vallée du Lot