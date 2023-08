2ème marché de La Fabrique d’Angélique et ses amies 73, bis grande rue Champdôtre Catégories d’Évènement: Champdôtre

Côte-d'Or 2ème marché de La Fabrique d’Angélique et ses amies 73, bis grande rue Champdôtre, 7 octobre 2023, Champdôtre. Champdôtre,Côte-d’Or .

2023-10-07 fin : 2023-10-07 20:00:00. EUR.

73, bis grande rue

Champdôtre 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Cap Val de Saône Détails Catégories d’Évènement: Champdôtre, Côte-d'Or Autres Lieu 73, bis grande rue Adresse 73, bis grande rue Ville Champdôtre Departement Côte-d'Or Lieu Ville 73, bis grande rue Champdôtre latitude longitude 47.18151;5.30385

73, bis grande rue Champdôtre Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/champdotre/