[Balade contée & karaoké] 73 avenue Gambetta, 24 juin 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Le Domaine des Roches vous propose de participer à sa soirée qui se déroulera en deux étapes : à 18h, aura lieu une balade contée, « Sous les Arbres », animée par Jeanne Herrington et Hélène Bracq ; à 20h, cette promenade laissera place à une soirée karaoké animée par Théo.

Une restauration légère vous sera également proposée à partir de 19h.

Participation libre..

2023-06-24 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-24 . .

73 avenue Gambetta Domaine des Roches

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Domaine des Roches invites you to take part in its two-part evening: at 6pm, a storytelling walk, « Sous les Arbres », led by Jeanne Herrington and Hélène Bracq; at 8pm, the walk gives way to a karaoke evening hosted by Théo.

Light refreshments will also be available from 7pm.

Free admission.

El Domaine des Roches le invita a participar en una velada dividida en dos partes: a las 18:00, tendrá lugar un paseo narrativo, « Sous les Arbres », a cargo de Jeanne Herrington y Hélène Bracq; a las 20:00, el paseo dará paso a una velada de karaoke presentada por Théo.

A partir de las 19.00 horas se ofrecerá un refrigerio.

Entrada gratuita.

Die Domaine des Roches lädt Sie ein, an ihrem Abend teilzunehmen, der sich in zwei Etappen gliedert: Um 18 Uhr findet ein von Jeanne Herrington und Hélène Bracq geleiteter Märchenspaziergang « Sous les Arbres » statt; um 20 Uhr wird dieser Spaziergang von einem Karaoke-Abend abgelöst, der von Théo moderiert wird.

Ab 19 Uhr werden leichte Speisen und Getränke angeboten.

Kostenlose Teilnahme.

