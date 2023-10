Murder Party – L’Antidote 73 avenue de Paris Versailles, 28 octobre 2023, Versailles.

Versailles,Yvelines

Depuis le printemps 2017, l’ancien Domaine de Madame Elisabeth est devenu une base militaire et scientifique. L’objectif ? Développer des supers soldats.

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . EUR.

73 avenue de Paris SAS ReminiSens

Versailles 78000 Yvelines Île-de-France



Since spring 2017, the former Domaine de Madame Elisabeth has become a military and scientific base. The aim? To develop super soldiers

Desde la primavera de 2017, el antiguo Domaine de Madame Elisabeth se ha convertido en una base militar y científica. ¿Su objetivo? Desarrollar supersoldados

Seit dem Frühjahr 2017 ist die ehemalige Domäne von Madame Elisabeth ein militärischer und wissenschaftlicher Stützpunkt. Was ist das Ziel? Entwicklung von Supersoldaten

