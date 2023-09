BAZAR DES MÔMES 73 Avenue de Gascogne Le Barp, 1 mars 2024, Le Barp.

Le Barp,Gironde

Au commencement il y a Fourmi, clowne sensible, délicate et maladroite. De pas de côtés en pas trébuchants, de tout petits pas en grandes enjambées, elle cherche à trouver sa place. Des êtres singuliers entrent en scène avec elle et partagent ce rêve un peu fou : voler. Prendre son élan, déambuler sur un fil par tous les moyens, chaque découverte est prétexte aux tentatives de baptême de l’air. Entre la clowne funambule et les petites artistes aux becs fins, la complicité se construit à chaque pas. Mais… qui apprivoise qui ? Avec peu de mots et beaucoup d’écoute, leur curiosité les pousse à vouloir se comprendre. Grâce à la confiance qu’elles s’accordent mutuellement et en s’encourageant les unes les autres, Fourmi et ses poules se mettent au défi et prennent des risques pour prendre leur envol..

73 Avenue de Gascogne

Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine



In the beginning, there’s Ant, a sensitive, delicate and clumsy clown. From side-steps to stumbling steps, from tiny steps to giant strides, she tries to find her place. Singular beings enter the scene with her, sharing a crazy dream: to fly. Gaining momentum, wandering on a tightrope by any means necessary, each discovery is a pretext for a baptism of air. Between the tightrope-walking clown and the little artists with their fine beaks, complicity grows with every step. But… who tames whom? With few words and a lot of listening, their curiosity drives them to understand each other. By trusting and encouraging each other, Ant and her hens challenge each other and take risks to take flight.

Al principio está Fourmi, un payaso sensible, delicado y torpe. De los pasos de lado a los tropiezos, de los pasos diminutos a las zancadas largas, intenta encontrar su lugar. Seres singulares entran en escena con ella y comparten un sueño loco: volar. Tomando impulso, deambulando por la cuerda floja por todos los medios, cada descubrimiento es un pretexto para un bautismo de aire. Entre el payaso equilibrista y los pequeños artistas con sus finos picos, la complicidad crece a cada paso. Pero… ¿quién doma a quién? Con pocas palabras y mucha escucha, su curiosidad les lleva a entenderse. Confiando los unos en los otros y animándose mutuamente, Hormiguita y sus gallinas se desafían y se arriesgan a emprender el vuelo.

Am Anfang steht Ameise, eine sensible, zarte und ungeschickte Clownin. Von Seitenschritten zu Stolperschritten, von ganz kleinen Schritten zu großen Schritten, versucht sie, ihren Platz zu finden. Einzigartige Wesen betreten mit ihr die Bühne und teilen einen verrückten Traum: das Fliegen. Sich in Schwung bringen, mit allen Mitteln auf einem Faden wandeln, jede Entdeckung ist ein Vorwand für den Versuch einer Lufttaufe. Zwischen der Hochseil-Clownin und den kleinen Artisten mit den feinen Schnäbeln entsteht bei jedem Schritt eine Komplizenschaft. Aber… wer zähmt wen? Mit wenigen Worten und viel Zuhören bringt ihre Neugier sie dazu, einander verstehen zu wollen. Dank des Vertrauens, das sie sich gegenseitig entgegenbringen, und indem sie sich gegenseitig ermutigen, stellen sich Ameise und ihre Hühner der Herausforderung und gehen Risiken ein, um flügge zu werden.

