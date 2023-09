TEMPS FOU 73 Avenue de Gascogne Le Barp, 17 février 2024, Le Barp.

Le Barp,Gironde

Plongez au coeur d’une aventure artistique où les frontières du temps s’estompent et les horloges s’emballent !

« Temps Fou » est bien plus qu’un simple spectacle, c’est une réflexion sur les multiples facettes de cette notion intangible qui rythme nos vies. Entre théâtre, danse et musique, nous vous invitons à questionner les différentes acceptions du temps. Du passé au présent, du futur à l’éternité, nous explorons es méandres de cette dimension insaisissable qui nous fascine et nous échappe tout à la fois.

« Temps Fou » vous propose de remettre en question notre rapport au temps moderne, rythmé par l’instantanéité et l’effervescence. Sommes-nous esclaves du temps ou pouvons-nous en devenir les maîtres ? Comment pouvons-nous apprécier l’instant présent tout en gardant un regard sur le passé et l’avenir ?.

2024-02-17 fin : 2024-02-17 . EUR.

73 Avenue de Gascogne

Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Plunge into the heart of an artistic adventure where the boundaries of time blur and clocks go wild!

« Temps Fou » is much more than a simple show, it’s a reflection on the many facets of this intangible notion that gives rhythm to our lives. A mix of theater, dance and music, we invite you to question the different meanings of time. From past to present, from future to eternity, we explore the intricacies of this elusive dimension that both fascinates and eludes us.

« Temps Fou » invites you to question our relationship with modern time, punctuated by instantaneity and effervescence. Are we slaves to time, or can we become its masters? How can we appreciate the present moment while keeping an eye on the past and future?

Sumérjase en el corazón de una aventura artística en la que los límites del tiempo se difuminan y los relojes se vuelven locos

« Temps Fou » es mucho más que un simple espectáculo, es una reflexión sobre las múltiples facetas de esta noción intangible que da ritmo a nuestras vidas. A través del teatro, la danza y la música, le invitamos a cuestionarse los diferentes significados del tiempo. Del pasado al presente, del futuro a la eternidad, exploramos los entresijos de esta dimensión escurridiza que nos fascina y nos elude a la vez.

« Temps Fou » le invita a cuestionar nuestra relación con el tiempo moderno, salpicado de instantaneidad y efervescencia. ¿Somos esclavos del tiempo o podemos convertirnos en sus amos? ¿Cómo podemos apreciar el momento presente sin perder de vista el pasado y el futuro?

Tauchen Sie ein in das Herz eines künstlerischen Abenteuers, in dem die Grenzen der Zeit verschwimmen und die Uhren verrückt spielen!

« Temps Fou » ist mehr als nur ein Schauspiel, es ist eine Reflexion über die vielen Facetten dieses unantastbaren Begriffs, der unser Leben rhythmisiert. Zwischen Theater, Tanz und Musik laden wir Sie dazu ein, die verschiedenen Bedeutungen der Zeit zu hinterfragen. Von der Vergangenheit bis zur Gegenwart, von der Zukunft bis zur Ewigkeit erforschen wir die Windungen dieser schwer fassbaren Dimension, die uns gleichzeitig fasziniert und entgleitet.

« Temps Fou » bietet Ihnen die Möglichkeit, unsere Beziehung zur modernen Zeit, die von Instantanität und Hektik geprägt ist, zu hinterfragen. Sind wir Sklaven der Zeit oder können wir ihre Herren werden? Wie können wir den Augenblick genießen und gleichzeitig einen Blick auf die Vergangenheit und die Zukunft werfen?

Mise à jour le 2023-09-14 par OT Val de l’Eyre