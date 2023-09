Igee 73 Avenue de Gascogne Le Barp, 12 janvier 2024, Le Barp.

Le Barp,Gironde

IGee (prononcer « aïdji ») se définit lui-même comme un « rappeur qui chante à l’assaut de la pop ». Après son premier EP Mirages qui marque ses débuts en solo fin 2020, celui qui n’a de cesse de casser les codes est revenu dès juin 2021 avec les singles Reste normal, Incertain, Des cendres et Incroyable, tous accompagnés par des visuels forts, amorçant la sortie de son nouvel EP « Nous les gens » le 1er Juin 2022. Des sorties ponctuées d’évènements chargés en émotions : une sélection parmi les Inouïs du Printemps de Bourges, un podium en finale du tremplin Buzz Booster et une prestation remarquée dans l’émission « The Artist » de Nagui sur France 2. Dans ses textes, IGee parle de l’humanité et de sa place dans un monde où il faut se battre pour faire la sienne, sans tomber dans la morale, et souvent avec une pointe d’humour, voire de sarcasme..

2024-01-12

73 Avenue de Gascogne

Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine



IGee (pronounced « aïdji ») defines himself as a « rapper who sings to pop ». After his debut EP Mirages, which marked his solo debut at the end of 2020, the man who never stops breaking codes returned in June 2021 with the singles Reste normal, Incertain, Des cendres and Incroyable, all accompanied by strong visuals, kicking off the release of his new EP « Nous les gens » on June 1, 2022. These releases were punctuated by a series of emotionally-charged events: selection as one of the Inouïs at the Printemps de Bourges festival, a podium finish in the Buzz Booster springboard final, and a noteworthy performance on Nagui?s « The Artist » show on France 2. In her lyrics, IGee talks about humanity and its place in a world where you have to fight to make your own, without moralizing, and often with a touch of humor, even sarcasm.

IGee (pronunciado « aïdji ») se describe a sí mismo como un « rapero que canta sobre pop ». Tras su primer EP Mirages, que supuso su debut en solitario a finales de 2020, el hombre que nunca deja de romper códigos regresó en junio de 2021 con los sencillos Reste normal, Incertain, Des cendres e Incroyable, todos ellos acompañados de potentes visuales, para dar el pistoletazo de salida al lanzamiento de su nuevo EP Nous les gens el 1 de junio de 2022. Estos lanzamientos se han visto salpicados por una serie de acontecimientos cargados de emoción, como la selección como uno de los Inouïs en el festival Printemps de Bourges, un podio en la competición de trampolín Buzz Booster y una actuación de alto nivel en el programa de Nagui « The Artist » en France 2. En sus letras, IGee habla de la humanidad y de su lugar en un mundo en el que hay que luchar para hacer de las suyas, sin moralizar, y a menudo con un toque de humor, incluso de sarcasmo.

IGee (ausgesprochen « aïdji ») bezeichnet sich selbst als « Rapper, der im Sturm auf den Pop singt ». Nach seiner ersten EP Mirages, mit der er Ende 2020 sein Solodebüt gab, meldete sich der Mann, der ständig mit den Codes bricht, im Juni 2021 mit den Singles Reste normal, Incertain, Des cendres und Incroyable zurück, die alle von starken Visuals begleitet wurden und die Veröffentlichung seiner neuen EP « Nous les gens » am 1. Juni 2022 einläuteten. Diese Veröffentlichungen wurden von emotionalen Ereignissen begleitet: eine Auswahl unter den « Inouïs » des Printemps de Bourges, ein Podiumsplatz im Finale des Sprungbretts Buzz Booster und ein bemerkenswerter Auftritt in Naguis Sendung « The Artist » auf France 2. In seinen Texten spricht IGee über die Menschheit und ihren Platz in einer Welt, in der man für seinen Platz kämpfen muss, ohne moralisch zu werden, und oft mit einer Prise Humor oder sogar Sarkasmus.

