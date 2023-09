Concert de Noël – La Magie de Noël 73 Avenue de Gascogne Le Barp, 23 décembre 2023, Le Barp.

Le Barp,Gironde

Noël se fête en musique!

Tous les ingrédients sont réunis pour une soirée inoubliable.

Plongez avec l’école de musique du Barp dans la magie de Noël et venez partager avec les élèves et les professeurs un instant féérique, le temps d’une soirée….

2023-12-23 fin : 2023-12-23 . EUR.

73 Avenue de Gascogne

Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Christmas is celebrated with music!

All the ingredients for an unforgettable evening.

Dive into the magic of Christmas with Le Barp’s music school, and come and share an enchanting moment with our students and teachers, for one evening…

¡La Navidad se celebra con música!

Todos los ingredientes para una velada inolvidable.

Sumérjase en la magia de la Navidad con la escuela de música de Le Barp y venga a compartir una velada encantadora con los alumnos y profesores…

Weihnachten wird mit Musik gefeiert!

Alle Zutaten für einen unvergesslichen Abend sind vorhanden.

Tauchen Sie mit der Musikschule von Le Barp in die Magie der Weihnacht ein und teilen Sie mit den Schülern und Lehrern einen Abend lang einen zauberhaften Moment…

Mise à jour le 2023-09-14 par OT Val de l’Eyre