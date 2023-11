Doun Danse 73 Avenue de Gascogne Le Barp, 3 décembre 2023, Le Barp.

Le Barp,Gironde

Stage qui permet d’allier 2 pratiques : la danse africaine et la percussion sur doun – Stage animé par Katia Cissé pour la danse et Frédérick Jarry pour la percussion.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 13:00:00. EUR.

73 Avenue de Gascogne

Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Course combining 2 practices: African dance and percussion on doun – Course led by Katia Cissé for dance and Frédérick Jarry for percussion

Curso que combina 2 prácticas: danza africana y percusión doun – Curso dirigido por Katia Cissé para la danza y Frédérick Jarry para la percusión

Workshop, der es ermöglicht, 2 Praktiken miteinander zu verbinden: afrikanischer Tanz und Percussion auf Doun – Workshop unter der Leitung von Katia Cissé für den Tanz und Frédérick Jarry für die Percussion

