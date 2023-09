INTERLUDE 73 Avenue de Gascogne Le Barp, 1 décembre 2023, Le Barp.

Le Barp,Gironde

« Une gare, des trains, des quais, des voyageurs… Rien de bien original en somme, mais un voyageur peut en cacher un autre, un retard ou un rêve peut tout faire dérailler…

– L’express 3384 à destination de Palavas les flots partira à 14h02 quai numéro 1…

– Non ! au quai numéro 2.

– Ah non ! au quai numéro 2… Heuuu !! »

La compagnie « Les affreux disent yak » créée en 2002, écrit et met en scène ses créations. Leur fil conducteur est le style burlesque et décalé, comme chez Les Deschiens, Fabcaro, Kaamelott… où la troupe puise ses inspirations. Une fois montées, les pièces continuent d’évoluer jusqu’à la dernière représentation.

Comédien.ne.s

Lorette Biscaro, Nathalie Brochet, Dominique Cialti, Éric Cuvillier, Laurence Stephan, Philippe Viguier, Gaëlle Volkmann, Guy Volkmann

Mise en scène

Dominique Cialti, Philippe Viguier et les grains de sel de la troupe.

73 Avenue de Gascogne

Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine



« A station, trains, platforms, passengers… Nothing very original, but one passenger can hide another, a delay or a dream can derail everything…

– Express 3384 bound for Palavas les flots will leave at 2.02pm from platform 1…

– No! to platform 2.

– Ah no! to platform 2… Heuuu!! »

The company « Les affreux disent yak », founded in 2002, writes and stages its creations. Their common thread is the burlesque and offbeat style of Les Deschiens, Fabcaro, Kaamelott… from which the troupe draws its inspiration. Once staged, the plays continue to evolve right up to the final performance.

Actors

Lorette Biscaro, Nathalie Brochet, Dominique Cialti, Éric Cuvillier, Laurence Stephan, Philippe Viguier, Gaëlle Volkmann, Guy Volkmann

Stage direction

Dominique Cialti, Philippe Viguier and les grains de sel de la troupe

« Una estación, trenes, andenes, pasajeros… Nada muy original, pero un pasajero puede ocultar a otro, un retraso o un sueño pueden desbaratarlo todo…

– El expreso 3384 con destino a Palavas les flots saldrá a las 14.02 del andén 1…

– ¡No! al andén 2.

– Oh no! al andén 2… Heuuu !!! »

La compañía « Les affreux disent yak », fundada en 2002, escribe y dirige sus propios espectáculos. Su hilo conductor es el estilo burlesco y desenfadado de Les Deschiens, Fabcaro, Kaamelott… en los que se inspira la compañía. Una vez puestas en escena, las obras siguen evolucionando hasta la última representación.

Actores

Lorette Biscaro, Nathalie Brochet, Dominique Cialti, Éric Cuvillier, Laurence Stephan, Philippe Viguier, Gaëlle Volkmann, Guy Volkmann

Dirigida por

Dominique Cialti, Philippe Viguier y Les grains de sel de la troupe

« Ein Bahnhof, Züge, Bahnsteige, Reisende… Alles in allem nichts Originelles, aber ein Reisender kann einen anderen verbergen, eine Verspätung oder ein Traum kann alles entgleisen lassen…

– Der Express 3384 nach Palavas les flots fährt um 14.02 Uhr auf Gleis 1 ab…

– Nein! am Bahnsteig Nummer 2.

– Ah nein! am Bahnsteig Nummer 2 … Heuuu!!! »

Die 2002 gegründete Kompanie « Les affreux disent yak » schreibt und inszeniert ihre Kreationen. Ihr roter Faden ist der burleske und schräge Stil, wie bei Les Deschiens, Fabcaro, Kaamelott…, wo die Truppe ihre Inspirationen schöpft. Die Stücke entwickeln sich nach der Aufführung bis zur letzten Vorstellung weiter.

Schauspieler/innen

Lorette Biscaro, Nathalie Brochet, Dominique Cialti, Éric Cuvillier, Laurence Stephan, Philippe Viguier, Gaëlle Volkmann, Guy Volkmann

Regie

Dominique Cialti, Philippe Viguier und die Salzkörner der Truppe

Mise à jour le 2023-09-12 par OT Val de l’Eyre