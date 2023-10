Stage de gym volontaire 73 Avenue de Gascogne Le Barp, 25 octobre 2023, Le Barp.

Le Barp,Gironde

Rendez-vous à la salle du Bateau Lyre pour un stage de gym volontaire. Au choix, de 19h à 20h, initiation step débutant, ou bien de 20h à 21h, initiation aux pilates et yoga vinyasa..

2023-10-25 fin : 2023-10-25 21:00:00. EUR.

73 Avenue de Gascogne

Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Meet us at the Salle du Bateau Lyre for a voluntary gymnastics workshop. From 7 to 8 p.m., beginner’s step class, or from 8 to 9 p.m., introduction to pilates and vinyasa yoga.

Cita en la Salle du Bateau Lyre para un curso de gimnasia voluntaria. De 19:00 a 20:00, clases de step para principiantes, o de 20:00 a 21:00, iniciación al pilates y al vinyasa yoga.

Treffen Sie sich im Saal des Bateau Lyre zu einem freiwilligen Gymnastikkurs. Zur Auswahl stehen von 19.00 bis 20.00 Uhr Step-Einführung für Anfänger oder von 20.00 bis 21.00 Uhr Einführung in Pilates und Vinyasa-Yoga.

Mise à jour le 2023-10-11 par OT Val de l’Eyre