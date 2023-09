Concert ouverture de saison – ZOCCO BAÏA 73 Avenue de Gascogne Le Barp, 6 octobre 2023, Le Barp.

Le Barp,Gironde

Avec Zocco Baia, embarquez pour un voyage sonore autour du monde avec des escales musicales dans tous les ports où il fait bon vivre, danser, chanter. Zocco Baia émerge sur les cordes du guitariste Armand Gressier pendant un tour du monde à la voile. Son bateau et sa musique longeront l’Amérique du sud par le pacifique, traverseront le canal de Panama, s’arrêteront dans les caraïbes avant de rejoindre l’Europe. Rempli de ces influences rythmées et mélodieuses, il ne manquait à Zocco que de rencontrer la solaire Benedetta Agostini. Elle embarque dans le projet avec ses mots, sa culture italienne et méditerranéenne, sa voix chaude. Tout naturellement, Robin Kemmache s’engage dans cette aventure avec les rythmes endiablés de ses percussions, ses influences orientales et africaines. Ensemble, ils composent et écrivent une musique de chaleur qui nous invite à danser..

2023-10-06 fin : 2023-10-06 . EUR.

73 Avenue de Gascogne

Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine



With Zocco Baia, embark on a sonic voyage around the world, with musical stopovers in all the ports where it’s good to live, dance and sing. Zocco Baia emerges on the strings of guitarist Armand Gressier during a round-the-world sailing trip. His boat and his music sailed along the Pacific coast of South America, through the Panama Canal, stopping off in the Caribbean before reaching Europe. Filled with these rhythmic and melodious influences, all Zocco needed was to meet the sunny Benedetta Agostini. She embarks on the project with her words, her Italian and Mediterranean culture, and her warm voice. Naturally, Robin Kemmache joins in the adventure, with his frenzied percussion rhythms and oriental and African influences. Together, they compose and write a warm-hearted music that invites us to dance.

Zocco Baia le lleva en un viaje sonoro alrededor del mundo, con paradas musicales en todos los puertos donde es bueno vivir, bailar y cantar. Zocco Baia surge de las cuerdas del guitarrista Armand Gressier durante una vuelta al mundo en velero. Su barco y su música recorrieron la costa pacífica de Sudamérica, atravesaron el Canal de Panamá, hicieron escala en el Caribe antes de llegar a Europa. Lleno de estas influencias rítmicas y melodiosas, a Zocco sólo le faltaba conocer a la soleada Benedetta Agostini. Ella se embarca en el proyecto con sus palabras, su cultura italiana y mediterránea y su cálida voz. Naturalmente, Robin Kemmache se unió a la aventura con sus frenéticos ritmos de percusión y sus influencias orientales y africanas. Juntos componen y escriben una música cálida que invita a bailar.

Mit Zocco Baia begeben Sie sich auf eine Klangreise rund um die Welt mit musikalischen Zwischenstopps in allen Häfen, in denen es sich gut leben, tanzen und singen lässt. Zocco Baia entsteht auf den Saiten des Gitarristen Armand Gressier während einer Weltumsegelung. Sein Schiff und seine Musik durchquerten Südamerika auf dem Pazifik, durchquerten den Panamakanal, hielten in der Karibik an, bevor sie Europa erreichten. Voller rhythmischer und melodiöser Einflüsse fehlte Zocco nur noch, die sonnige Benedetta Agostini zu treffen. Sie bringt das Projekt mit ihren Worten, ihrer italienischen und mediterranen Kultur und ihrer warmen Stimme an Bord. Ganz natürlich beteiligt sich Robin Kemmache mit den wilden Rhythmen seiner Perkussion, seinen orientalischen und afrikanischen Einflüssen an diesem Abenteuer. Gemeinsam komponieren und schreiben sie eine Musik der Wärme, die uns zum Tanzen einlädt.

Mise à jour le 2023-09-12 par OT Val de l’Eyre