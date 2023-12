Marché de Noël à la ferme 73-75 rue du Maire Rupp Steinseltz, 4 décembre 2023, Steinseltz.

Steinseltz,Bas-Rhin

À l’occasion des fêtes de fin d’année, des producteurs et associations proposent des produits locaux et bio. Artisans et exposants proposeront également des sapins de Noël, de la gastronomie de saison, des idées cadeaux, … Vin chaud et jus de pomme chaud..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 19:00:00. 0 EUR.

73-75 rue du Maire Rupp

Steinseltz 67160 Bas-Rhin Grand Est



On the occasion of the end of the year celebrations, producers and associations propose local and organic products. Craftsmen and exhibitors will also propose Christmas trees, seasonal gastronomy, gift ideas, … Mulled wine and hot apple juice.

Con motivo de las fiestas de fin de año, productores y asociaciones ofrecerán productos locales y ecológicos. Los artesanos y expositores también ofrecerán árboles de Navidad, gastronomía de temporada, ideas para regalos, etc. Vino caliente y zumo de manzana caliente.

Anlässlich der Weihnachtsfeiertage bieten Produzenten und Verbände lokale und biologische Produkte an. Handwerker und Aussteller bieten außerdem Weihnachtsbäume, saisonale Gastronomie, Geschenkideen, … an. Glühwein und heißer Apfelsaft.

Mise à jour le 2023-11-30 par Office de tourisme de l’Alsace Verte