**Du 31 juillet au 13 août 2021** Il n’est guère de plus beau lieu de festival d’été que celui de Menton. Perché au-dessus de la mer, dominé par la façade et le clocher d’une merveille d’église baroque, protégé par le glaive séculaire de la statue de Saint-Michel et recouvert par le ciel étoilé, le festival accueille depuis soixante-dix ans les plus grands artistes classiques du monde. Créé par André Böröcz, dirigé par Paul-Emmanuel Thomas, le Festival de musique de Menton est l’un des plus anciens et prestigieux d’Europe. Programme complet et billetterie en ligne sur le site internet du festival [https://www.festival-musique-menton.fr/](https://www.festival-musique-menton.fr/)

Ville de Menton Ville de Menton – 06500 Menton Garavan Alpes-Maritimes



2021-07-31T21:30:00 2021-07-31T23:30:00;2021-08-01T18:00:00 2021-08-01T19:30:00;2021-08-02T18:00:00 2021-08-02T23:30:00;2021-08-03T21:30:00 2021-08-03T23:30:00;2021-08-04T21:30:00 2021-08-04T23:30:00;2021-08-05T18:00:00 2021-08-05T19:30:00;2021-08-06T18:00:00 2021-08-06T19:30:00;2021-08-06T21:30:00 2021-08-06T23:30:00;2021-08-07T21:30:00 2021-08-07T23:30:00;2021-08-09T18:00:00 2021-08-09T19:30:00;2021-08-10T18:00:00 2021-08-10T19:30:00;2021-08-10T21:30:00 2021-08-10T23:30:00;2021-08-11T21:30:00 2021-08-11T23:30:00;2021-08-12T18:00:00 2021-08-12T19:30:00;2021-08-13T21:30:00 2021-08-13T23:30:00