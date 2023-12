Cet évènement est passé Visite guidée d’une cabane ostréicole 728 Avenue de Parentis Sanguinet Catégories d’Évènement: Landes

2 décembre 2023

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-02 10:00:00

fin : 2023-12-02 Au cœur du site patrimonial du Conservatoire des Landes de Gascogne de Sanguinet, découvrez la première cabane ostréicole et du pêcheur reconstruite à l’identique et son musée du Bassin d’Arcachon. Une concession ostréicole reconstituée : Pour la première fois de l’histoire du Bassin d’Arcachon, une authentique cabane ostréicole vouée à la démolition a été sauvegardée par l’association du Conservatoire Patrimonial du Bassin d’Arcachon et Les Amis du Conservatoire des Landes de Gascogne à Sanguinet. Démontée au Port de La Teste-de-Buch elle a été remontée à l’identique en 18 mois, au cœur du site du Conservatoire des Landes de Gascogne, à Sanguinet. Elle représente l’élément patrimonial symbolique du Pays de Buch au sein d’un parc comprenant des bâtiments typiques d’autres « pays » des Landes de Gascogne..

728 Avenue de Parentis

Sanguinet 40460 Landes Nouvelle-Aquitaine

728 Avenue de Parentis
Sanguinet 40460
Landes
Nouvelle-Aquitaine

