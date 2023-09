Atelier d’écriture au conservatoire des Landes de Gascogne 728 Avenue de Parentis Sanguinet, 9 août 2023, Sanguinet.

Sanguinet,Landes

Atelier d’écriture – Arrêt sur image des Landes de Gascogne

Envie de donner libre cours à votre envie d’écrire ? En puisant votre inspiration dans de belles peintures

landaises ? Pas besoin d’être écrivain, Il suffit d’avoir envie d’écrire et de souhaiter le faire en groupe pour partager ce plaisir avec d’autres participants. Chacun est bienvenu, dans la bienveillance et sans jugement. L’atelier dure deux heures et inclut une micro-visite de la collection.

Il n’est pas adapté aux enfants. Prévoyez un support solide pour pouvoir déambuler parmi les tableaux en prenant des notes. Il est recommandé d’apporter son téléphone pour prendre des photos des oeuvres que vous choisirez.

Réservation obligatoire en ligne ou en office de tourisme..

2023-08-09 fin : 2023-08-09 16:00:00. EUR.

728 Avenue de Parentis Conservatoire des Landes de Gascogne

Sanguinet 40460 Landes Nouvelle-Aquitaine



Writing workshop – Arrêt sur image des Landes de Gascogne

Want to give free rein to your urge to write? Drawing your inspiration from beautiful paintings

paintings? You don?t have to be a writer, you just have to want to write and want to do it in a group, to share this pleasure with other participants. Everyone is welcome, in a caring and non-judgmental way. The workshop lasts two hours and includes a micro-tour of the collection.

Not suitable for children. Please bring a sturdy support so you can wander through the paintings and take notes. We recommend that you bring your mobile phone to take photos of the works you choose.

Reservations required online or at the tourist office.

Taller de escritura – Arrêt sur image des Landes de Gascogne

¿Quiere dar rienda suelta a sus ganas de escribir? ¿Inspirarse en los bellos cuadros

cuadros? No hace falta ser escritor, basta con tener ganas de escribir y querer hacerlo en grupo para compartir este placer con otros participantes. Todo el mundo es bienvenido, de forma atenta y sin prejuicios. El taller dura dos horas e incluye una micro visita a la colección.

No es apto para niños. Por favor, traiga un soporte resistente para poder deambular por los cuadros y tomar notas. Le recomendamos que traiga su teléfono móvil para poder hacer fotos de las obras que elija.

Es necesario reservar en línea o en la oficina de turismo.

Schreibwerkstatt – Standbild der Landes de Gascogne

Haben Sie Lust, Ihrer Schreiblust freien Lauf zu lassen? Lassen Sie sich von schönen Bildern inspirieren

aus den Landes? Sie müssen kein Schriftsteller sein, es reicht, wenn Sie Lust am Schreiben haben und es in einer Gruppe tun möchten, um diese Freude mit anderen Teilnehmern zu teilen. Jeder ist willkommen, wohlwollend und ohne zu urteilen. Der Workshop dauert zwei Stunden und beinhaltet eine Mikro-Tour durch die Sammlung.

Er ist nicht für Kinder geeignet. Bringen Sie eine feste Unterlage mit, damit Sie durch die Gemälde gehen und sich Notizen machen können. Es wird empfohlen, ein Handy mitzubringen, um Fotos von den ausgewählten Werken zu machen.

Reservierung online oder im Tourismusbüro erforderlich.

