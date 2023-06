Journée portes ouvertes « Inauguration de la cabane ostréicole » 728 Avenue de Parentis Sanguinet, 14 juin 2023, Sanguinet.

Sanguinet,Landes

Á l’occasion de l’inauguration de la cabane ostréicole sauvée et restaurée par les bénévoles du Conservatoire, une journée portes ouvertes vous est proposée avec de nombreuses activités.

De 9h30 – 10h30 ou 14h30 – 15h30 Démonstration de gemmage et conférence sur la vie des gemmeurs.

De 9h40 – 10h45 ou 14h45 – 15h45 : Visite de la galerie et ses 150 tableaux du XIX° au XX° s.

De 10h – 11h ou 15h – 16h : Démonstration d’apiculture

11h : Inauguration de la cabane ostréicole et de la pêche.

Buffet champêtre (sur réservation)

Repas payant, uniquement sur réservation au préalable au 06.47 78 08 48

Règlement sur place en espèces ou carte bancaire.

Poulet, huîtres et pastis landais

Animations tout au long de la journée, jeux d’antan, démonstrations d’échasses et visite du quartier typique des Landes.

Pensez à réserver votre repas avant le 11 Juin et venez nombreux!.

2023-06-14 à ; fin : 2023-06-14 18:00:00. .

728 Avenue de Parentis

Sanguinet 40460 Landes Nouvelle-Aquitaine



To mark the inauguration of the oyster shack rescued and restored by Conservatoire volunteers, we’re holding an open day with a wide range of activities.

9:30am – 10:30am or 2:30pm – 3:30pm Demonstration of gemmaking and lecture on the life of gemmakers.

9.40am – 10.45am or 2.45pm – 3.45pm: Visit the gallery and its 150 paintings from the 19th to 20th centuries.

10am – 11am or 3pm – 4pm: Beekeeping demonstration

11am: Inauguration of the oyster shack and fishing hut.

Country-style buffet (reservation required)

Meal at extra charge, by prior reservation only: 06.47 78 08 48

Payment on site in cash or credit card.

Chicken, oysters and Landes pastis

Entertainment throughout the day: old-fashioned games, stilt-walking demonstrations and a tour of the typical Landes district.

Don’t forget to book your meal before June 11!

Con motivo de la inauguración de la caseta de ostras, rescatada y restaurada por voluntarios del Conservatorio, celebramos una jornada de puertas abiertas con multitud de actividades.

9.30 h – 10.30 h o 14.30 h – 15.30 h Demostración de fabricación de gemas y charla sobre la vida de los fabricantes de gemas.

9.40 h – 10.45 h o 14.45 h – 15.45 h: Visita de la galería y sus 150 cuadros de los siglos XIX al XX.

10.00 h – 11.00 h o 15.00 h – 16.00 h: Demostración de apicultura

11.00 h: Inauguración de la cabaña ostrícola y pesca.

Buffet campestre (previa reserva)

Comida sujeta a pago, sólo con reserva previa en el 06.47 78 08 48

Pago in situ en metálico o con tarjeta de crédito.

Pollo, ostras y pastis de las Landas

Entretenimiento durante todo el día, incluyendo juegos de antaño, demostraciones de zancudos y un recorrido por el típico barrio de las Landas.

No olvide reservar su comida antes del 11 de junio y ¡vengan todos!

Ánlässlich der Einweihung der Austernhütte, die von den Freiwilligen des Konservatoriums gerettet und restauriert wurde, wird Ihnen ein Tag der offenen Tür mit zahlreichen Aktivitäten angeboten.

Von 9.30 – 10.30 Uhr oder 14.30 – 15.30 Uhr Vorführung der Edelsteinbearbeitung und Vortrag über das Leben der Edelsteinarbeiter.

Von 9.40 – 10.45 Uhr oder 14.45 – 15.45 Uhr: Besuch der Galerie mit ihren 150 Gemälden aus dem 19. und 20.

Von 10.00 – 11.00 Uhr oder 15.00 – 16.00 Uhr: Vorführung der Imkerei

11 Uhr: Einweihung der Austernhütte und des Fischfangs.

Ländliches Buffet (nur mit Reservierung)

Kostenpflichtiges Essen, nur nach vorheriger Reservierung unter 06.47 78 08 48

Bezahlung vor Ort in bar oder mit Kreditkarte.

Huhn, Austern und Pastis landais

Animationen den ganzen Tag über, Spiele aus alten Zeiten, Stelzenvorführungen und Besuch des typischen Viertels der Landes.

Denken Sie daran, Ihr Essen vor dem 11. Juni zu reservieren und kommen Sie zahlreich!

Mise à jour le 2023-06-02 par OT Grands Lacs