Marché de Noël à la Ferme de la Bassette 727 Bassette Labaroche, 18 novembre 2023, Labaroche.

Labaroche,Haut-Rhin

Marché de Noël avec de l’artisanat local, des produits authentiques, visite de la ferme et petite restauration..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 16:00:00. EUR.

727 Bassette

Labaroche 68910 Haut-Rhin Grand Est



Christmas market with local crafts, authentic products, visit of the farm and small catering.

Mercado de Navidad con artesanía local, productos auténticos, visita a la granja y pequeño catering.

Weihnachtsmarkt mit lokalem Kunsthandwerk, authentischen Produkten, Besuch des Bauernhofs und kleinen Snacks.

Mise à jour le 2023-09-28 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg