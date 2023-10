Halloween à la ferme 727 Bassette Labaroche, 1 novembre 2023, Labaroche.

Labaroche,Haut-Rhin

Fêtez Halloween à la ferme et participez à la chasse aux monstres lors des visites. Sorcières, fantômes ou un monstres, vous êtes tous les bienvenus..

2023-11-01 fin : 2023-11-01 11:00:00. EUR.

727 Bassette

Labaroche 68910 Haut-Rhin Grand Est



Celebrate Halloween at the farm and take part in the monster hunt. Witches, ghosts or monsters, you’re all welcome.

Celebre Halloween en la granja y participe en la caza de monstruos durante las visitas. Brujas, fantasmas y otros monstruos son bienvenidos.

Feiern Sie Halloween auf dem Bauernhof und nehmen Sie bei den Besuchen an der Monsterjagd teil. Ob Hexen, Geister oder Ungeheuer, Sie sind alle herzlich willkommen.

Mise à jour le 2023-10-26 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg