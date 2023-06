Nocturnes festives à la ferme 727 Bassette Labaroche, 15 juillet 2023, Labaroche.

Labaroche,Haut-Rhin

Au programme de cette soirée festive à la ferme : concert, marché paysan, visite guidée de la ferme, tartes flambées, buvette….

2023-07-15 à ; fin : 2023-07-15 22:00:00. EUR.

727 Bassette

Labaroche 68910 Haut-Rhin Grand Est



On the program for this festive evening at the farm: concert, farmers’ market, guided tour of the farm, tarts flambées, refreshments…

En el programa de esta velada festiva en la granja: concierto, mercado agrícola, visita guiada a la granja, tartas flambeadas, refrescos…

Auf dem Programm dieses festlichen Abends auf dem Bauernhof stehen: Konzert, Bauernmarkt, geführte Besichtigung des Bauernhofs, Flammkuchen, Getränkestand…

Mise à jour le 2023-06-23 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg