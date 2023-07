Spectacle équestre « Equi baila » 725 route de la Croix Livron-sur-Drôme, 4 juillet 2023, Livron-sur-Drôme.

Livron-sur-Drôme,Drôme

La commune, en partenariat avec l’association des Cavaliers de la Cabriole, vous propose un spectacle original. Durant une heure, équi-baila émerveillera petits et grands avec des numéros équestres artistiques mêlant magie et émotions..

2023-07-04 18:00:00 fin : 2023-07-04 . .

725 route de la Croix

Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The commune, in partnership with the Cavaliers de la Cabriole association, presents an original show. For an hour, equi-baila will amaze young and old with artistic equestrian acts combining magic and emotion.

El ayuntamiento, en colaboración con la asociación Cavaliers de la Cabriole, organiza un espectáculo original. Durante una hora, equi-baila sorprenderá a grandes y pequeños con números ecuestres artísticos que combinan magia y emoción.

Die Gemeinde bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit dem Verein der Cavaliers de la Cabriole eine originelle Show. Eine Stunde lang wird Equi-baila Groß und Klein mit artistischen Reitnummern, die Magie und Emotionen vereinen, in Staunen versetzen.

Mise à jour le 2023-06-25 par Office de Tourisme du Val de Drôme