Portes-ouvertes à la Poterie et Vannerie Seinomarine 721 Rue de l’Ancienne Église Saint-Clair-sur-les-Monts, 12 novembre 2023, Saint-Clair-sur-les-Monts.

Saint-Clair-sur-les-Monts,Seine-Maritime

Découvrez le savoir-faire de Claire-Marie, artisan d’art qui fabrique des objets déco en céramique pour la maison et le jardin ; et celui de Daniel, artisan qui fabrique des paniers et autres objets en osier. Démonstrations, visites et accès à la boutique rythmeront la journée..

2023-11-12 11:00:00 fin : 2023-11-12 17:00:00. .

721 Rue de l’Ancienne Église Poterie Seinomarine

Saint-Clair-sur-les-Monts 76190 Seine-Maritime Normandie



Discover the skills of Claire-Marie, a craftswoman who makes decorative ceramic objects for the home and garden, and Daniel, a craftsman who makes baskets and other wickerwork. Demonstrations, tours and access to the boutique will punctuate the day.

Descubra las habilidades de Claire-Marie, artesana que fabrica objetos decorativos de cerámica para el hogar y el jardín, y de Daniel, artesano que fabrica cestas y otros objetos de mimbre. Demostraciones, visitas guiadas y acceso a la tienda amenizarán la jornada.

Entdecken Sie das Know-how von Claire-Marie, einer Kunsthandwerkerin, die Deko-Objekte aus Keramik für Haus und Garten herstellt, und von Daniel, einem Kunsthandwerker, der Körbe und andere Objekte aus Weidenruten herstellt. Vorführungen, Besichtigungen und Zugang zur Boutique bestimmen den Rhythmus des Tages.

