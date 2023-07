Portes-ouvertes à la Poterie et Vannerie Seinomarine 721 Rue de l’Ancienne Église Saint-Clair-sur-les-Monts, 20 août 2023, Saint-Clair-sur-les-Monts.

Saint-Clair-sur-les-Monts,Seine-Maritime

Découvrez le savoir-faire de Claire-Marie, artisan d’art qui fabrique des objets déco en céramique pour la maison et le jardin ; et celui de Daniel, artisan qui fabrique des paniers et autres objets en osier..

2023-08-20 11:00:00 fin : 2023-08-20 17:00:00. .

721 Rue de l’Ancienne Église Poterie Seinomarine

Saint-Clair-sur-les-Monts 76190 Seine-Maritime Normandie



Discover the know-how of Claire-Marie, craftsman who makes ceramic decorative objects for the house and the garden; and that of Daniel, craftsman who makes baskets and other wicker objects.

Descubra el saber hacer de Claire-Marie, artesana que fabrica objetos decorativos de cerámica para el hogar y el jardín, y de Daniel, artesano que fabrica cestas y otros objetos de mimbre.

Entdecken Sie das Know-how von Claire-Marie, einer Kunsthandwerkerin, die Deko-Objekte aus Keramik für Haus und Garten herstellt; und von Daniel, einem Handwerker, der Körbe und andere Objekte aus Weide herstellt.

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Attitude Manche