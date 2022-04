72 vierges de Mehdi-Georges Lahlou Théâtre du CWB|Paris, 13 avril 2022, Paris.

Inscrit dans le cycle VOSTOK – Territoire performatif, le CWB|Paris vous présente la performance 72 vierges de Mehdi-Georges Lahlou !

Date et horaire exacts : Le mercredi 13 avril 2022

de 20h00 à 21h00

payant Plein 10€ / Réduit 8€ / Groupe 5€

Artiste plasticien et performeur, Mehdi-Georges Lahlou est connu pour son étonnante capacité à détourner les références culturelles, religieuses ou morales. Il poursuit avec cette mise en scène sa série d’œuvres performatives sur le thème des 72 vierges, ces créatures célestes appelées « houris ».

Dans un décor d’île imaginaire au parfum d’oasis, elles sont quatre femmes en attente. Misant autant sur l’improvisation que sur l’émotion, Mehdi-Georges Lahlou fait coexister leurs présences sur le plateau. Par le verbe et le chant, il les met à l’écoute des rêveries terrestres et de leur lot de questions, de doutes et provocations. Par le mouvement et la danse, il les bouscule face à l’idée de pureté, de jouissance et d’ivresse.

Avec humour et sans tabou, l’artiste contemporain s’amuse à créer des détournements impertinents pour mieux décaler nos regards. Corps suggestifs, échanges verbaux, objets plastiques et sonores se mêlent dans un spectacle-performance qui, à travers la portée ironique sur l’au-delà, invite à réfléchir sur ce qui se passe ici-bas…

