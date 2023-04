Jouons nos droits 72 rue Paul Coxe, 28 avril 2023, Marseille 14e Arrondissement.

Une troupe de jeunes amateurs vous propose une réflexion sur les droits des enfants et leurs aspirations..

2023-04-28 à 20:00:00 ; fin : 2023-04-28 . EUR.

72 rue Paul Coxe CAQ St Joseph – Mairie des13e et 14e arrondissements

Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A troupe of young amateurs proposes a reflection on the rights of children and their aspirations.

Una compañía de jóvenes aficionados propone una reflexión sobre los derechos de los niños y sus aspiraciones.

Eine Gruppe junger Amateure bietet Ihnen eine Reflexion über die Rechte der Kinder und ihre Bestrebungen.

Mise à jour le 2023-03-20 par Ville de Marseille